Alfonso Signorini, intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha fatto un bilancio sul Grande Fratello parlando degli ascolti non esattamente al top.

Sono molto contento e non era scontato che riuscisse ad avere questi ascolti, visto che era partito con problemi e critiche, con un cast fatto in prevalenza da persone comuni che incuriosiscono meno il pubblico.

C’è una maggiore educazione. Tutte le persone dentro la Casa sanno quali sono i limiti da rispettare, sono mature, anche se giovani e senza esperienze in tv. Non sono schiavi dei social e portano in scena storie di vita in cui ognuno si rispecchia.