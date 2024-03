Secondo finalista Grande Fratello: confronti, feeling e riavvicinamenti, tutto sulla 43esima puntata

Il Grande Fratello è pronto a decretare il suo secondo finalista dell’edizione, dopo Beatrice Luzzi. Questa sera, lunedì 11 marzo, in occasione della quarantatreesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini scopriremo il nome ufficiale. In studio ritroveremo anche Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli in quello di voce dei social. Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento?

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata dell’11 marzo 2024

Il Grande Fratello ha appena raggiunto il traguardo dei suoi primi sei mesi di messa in onda. Mezzo anno in compagnia dei protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini e proprio in occasione dell’importante obiettivo, in occasione della nuova puntata di oggi 11 marzo sarà decretato il secondo finalista: chi tra Anita, Letizia, Paolo e Rosy affiancherà Beatrice Luzzi?

Il feeling tra Anita Olivieri ed Alessio Falsone prosegue ma solo Rosy Chin sarebbe a conoscenza di quanto avvenuto realmente in Suite. Non mancano le frecciatine di Beatrice (mentre Alessio è convinto che ci stia provando con lei ed Anita continua ad offenderla) che crede sia solo una strategia in vista della finale.

Grande ritorno, stasera, nella Casa del Grande Fratello: Grecia Colmenares, ultima eliminata, avrà un confronto con Simona Tagli. All’attrice non sono piaciute alcune esternazioni della sua ex inquilina. Ci sarà un chiarimento?

Negli ultimi giorni, nella Casa si sta assistendo al grande riavvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Anche nel loro comportamento c’è strategia?