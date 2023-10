Il Grande Fratello ha organizzato un party in piscina per smuovere “letteralmente” le acque in Casa. E così, Giuseppe Garibaldi si è avvicinato moltissimo a Beatrice Luzzi ma anche Samira Lui ha fatto una confessione spiazzante.

Samira Lui, confessione spiazzante al Grande Fratello: Garibaldi e Beatrice vicinissimi

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno ballato per tutta la sera e poi il bidello si è confidato con Ciro Petrone svelando di aver parlato con l’attrice della voglia di darsi un bacio lontani dalle telecamere del Grande Fratello:



Anche Samira Lui ha fatto una confessione spiazzante al resto delle amiche della Casa.

La showgirl, nonostante sia fidanzatissima con Luigi Punzo, ha dichiarato di avere un interesse proprio nei confronti di Garibaldi lasciando le altre coinquiline del Grande Fratello sotto choc:

Mi citano scrivendo che manipolo video, beccateve l’integrale.Ogni anno riciccia gente che accusa. Non avendo alcun motivo per tagliare video per cambiare la realtà, odio chi accusa me perchè non gradisce quel che succede, spiaze 🤷‍♂️ #grandefratello pic.twitter.com/YI6DGJY3x5 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2023



Tra gli altri avvicinamenti, Vittorio e Heidi hanno ballato in piscina e si sono fatti la doccia insieme e sembra che Paolo sia interessato ad Anita ma pure a Letizia mentre Valentina lo punta ma, al momento, non sembra essere ricambiata.