Romina Carrisi ospite a Verissimo è incinta del compagno Stefano Rastelli ed ha raccontato la gioia di diventare madre: “Lo volevamo entrambi, ho aspettato tanti anni per diventare mamma, ma non sono pronta. Ho paura”, ha confessato prima di svelare di essere in dolce attesa di un maschietto.

Romina Carrisi incinta del primo figlio: chi è il compagno Stefano Rastelli

Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, ospite di Verissimo ha reso pubblica la sua prima gravidanza. Fidanzata con Stefano Rastelli da circa un anno e mezzo, ha raccontato: “Io mi trovo a mio agio con lui, per me è perfetto nelle sue imperfezioni”.

Lui è già papà di due ragazze, Emma e Lola, nate da un passato matrimonio: in famiglia ora arriverà un maschietto:

Sono incinta di cinque mesi e mezzo. Mi sono reclusa questa estate con mamma, ho provato a vivermi questo momento da sola, con i miei familiari, non volevo rendere la gravidanza pubblica troppo presto. Il 14 gennaio dovrebbe nascere.

Romina ha scoperto di essere incinta mentre si trovava in Croazia dalla sorella:

Avevamo appena finito di registrare 4 volte 20, mi sentivo assonnata. Arrivai in Croazia da mia sorella, ero in ritardo. Così feci il test di gravidanza. Chiamai subito Stefano che era in Bangladesh per lavoro, scoppiò in una risata di gioia.

La storia d’amore con Stefano Rastelli è iniziato circa un anno e mezzo fa:

Lo volevamo entrambi. Stiamo insieme da un anno e mezzo, abbiamo iniziato a convivere subito. Io mi trovo a mio agio con lui, per me è perfetto nelle sue imperfezioni. Lui è presente, mi ascolta, riesce a capirmi. Non c’è dono più grande. All’inizio avevo timore di iniziare una storia con un uomo già impegnato, però ho trovato dall’altro lato un uomo molto intelligente, capace di poter gestire.

Romina Carrisi ha raccontato del precedente aborto svelando anche quale è stata la reazione di Al Bano:

Ho aspettato tanti anni per diventare mamma, ma non sono pronta. Ho paura ma ho un sistema di supporto, mia sorella starà con me, mi aiuterà. Poi c’è la mamma. Quando sono rimasta incinta era molto entusiasta. Papà all’inizio mi disse una parola pugliese irripetibile, è molto contento, premuroso, mi accudisce più del solito.

La figlia di Al Bano e Romina Power ha svelato di aver abortito tempo fa perché non sicura della sua relazione:

Sono all’antica, penso sempre che un bambino debba avere una madre e un padre. Mi è capitato di abortire perché volevo creare una famiglia, non volevo essere una mamma single. Mi trovai costretta ad abortire, per me era estremamente importante trovare l’uomo giusto. Fu difficile, ogni donna però deve poter decidere cosa fare del proprio corpo. Avere un bambino è un atto di altruismo, stai dando la tua vita ad un altro essere umano e devi essere pronto, avere gli strumenti giusti per poterlo crescere.