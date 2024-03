Polemica su Anita Olivieri dopo la vittoria di Perla Vatiero, la sua reazione: “Partono le diffide”

Anita Olivieri si è unita ai festeggiamenti per la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello e la non vittoria di Beatrice Luzzi. Subito dopo l’annuncio co la proclamazione della vincitrice, l’ex gieffina ha esultato in studio ma la sua reazione di gioia è andata avanti anche dopo la fine della puntata.

Anita Olivieri festeggia la vittoria di Perla

Sui social in queste ore non sono mancati i video, postati dalla stessa Anita, in cui la si vede esultare dopo la proclamazione da parte di Signorini di Perla Vatiero. Sappiamo bene, tuttavia, quanto tra Anita e Beatrice, seconda classificata, ci siano stati dei forti attriti nel corso dell’edizione.

Proprio per questa ragione in tanti sui social hanno pensato che la sua esultanza potesse essere per la mancata vittoria di Beatrice, piuttosto che per la vittoria di Perla. Sarà così?

Intanto la Olivieri ha voluto fare delle precisazioni attraverso le sue Instagram Stories, in quanto dopo le sue esternazioni di gioia non sono mancati i commenti offensivi nei suoi confronti. Proprio verso gli hater, l’ex gieffina ha voluto rivolgere quello che sembra essere un avvertimento: “Lo dico così siete preparati, questa settimana partono le diffide”.

Finalmente una bella notizia! Nu te preoccupà guajò ce sta Anita for Vediamo se farete ancora i leoni da tastiera #aniters #anilessio #Anita #grandefratello pic.twitter.com/IHJRqwCl7o — Spartana ️ (@Eltrash7) March 26, 2024