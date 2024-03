Ospiti Verissimo, puntata domenica 24 marzo 2024: i 4 mancati finalisti del Grande Fratello

Le anticipazioni di Verissimo di oggi, domenica 24 marzo: tra i protagonisti, in esclusiva, anche Shakira

Verissimo, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, torna anche questa domenica 24 marzo, alle 16.30 con una carrellata di nuovi ospiti. Chi saranno i protagonisti del pomeriggio di oggi in onda sulla rete ammiraglia di casa Mediaset? Scopriamolo insieme nelle consuete anticipazioni.

Ospiti Verissimo, puntata di domenica 24 marzo 2024

In un’intervista esclusiva per la tv italiana, Silvia Toffanin si confronterà oggi con la cantante Shakira, che ha fatto il suo ritorno il 22 marzo, dopo un’assenza di sette anni, con il suo nuovo album molto atteso, “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Nell’album, che segna il suo ritorno trionfale nel mondo della musica, l’artista colombiana pluripremiata discute della sua rinascita e del potere trasformativo della musica, che può trasformare anche le esperienze più dure in momenti di valore.

Un’intervista profonda anche per Melissa Satta, tra gli ospiti di Verissimo di oggi, che discuterà della pressione mediatica intensa e della violenza psicologica che ha dovuto affrontare negli ultimi tempi.

Inoltre, in studio avremo l’affascinante Ibrahim Çelikkol, l’attore che dà vita al personaggio di Hakan nella serie Terra amara.

Infine, ci sarà un focus sul Grande Fratello, con un’analisi del percorso, delle emozioni e delle storie d’amore nate nella casa, dei concorrenti eliminati poco prima della finale: Anita Olivieri, Alessio Falsone, Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi.