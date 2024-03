Ospiti Domenica In: il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, tutti i protagonisti

Tutti gli ospiti di oggi di Domenica In: in studio con Mara Venier anche il figlio di Gabriella Ferri e Alessandra Mussolini

Un nuovo pomeriggio in compagnia di Mara Venier ed i numerosi ospiti di Domenica In, quello di oggi 17 marzo, dalle ore 14.00 su Rai 1. La puntata come di consueto in diretta, vedrà anche oggi una carrellata di personaggi di primo livello pronti a farsi intervistare dalla padrona di casa. Scopriamo chi sarà accolto in studio e quali saranno i principali momenti di questa domenica.

Ospiti Domenica In, la puntata di oggi 17 marzo 2024

La nuova puntata di Domenica In inizierà con un dialogo con Simona Ventura e Giovanni Terzi, che condivideranno la loro romantica avventura e i loro imminenti piani matrimoniali, recentemente rivelati durante Ballando con le stelle.

Tra gli ospiti di oggi, anche Alessandra Mussolini, che parlerà della sua carriera e della sua vita personale, oltre a chiacchierare del suo romanzo autobiografico dal titolo Il gioco del buio.

In memoria di Gabriella Ferri, scomparsa 20 anni fa, ci sarà il racconto del figlio Seva Borzak Jr.. Ospiti nello studio di Domenica In anche la cantante Syria e Pino Strabioli, autore e regista dello spettacolo Perché non canti più, dedicato alla memorabile cantautrice romana.

Inoltre, Max Giusti, attualmente in onda su Rai2 con Boss in incognito, interverrà per introdurre il suo nuovo spettacolo teatrale Bollicine. In conclusione della trasmissione, ci sarà spazio per la musica con due rinomati cantautori: Michele Zarrillo, che si esibirà al pianoforte con alcuni dei suoi successi, tra cui “Cinque giorni”, e Amedeo Minghi, che presenterà il suo nuovo singolo “Non c’è vento stasera”, appena pubblicato e incluso nel suo nuovo album.