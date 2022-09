Torna da oggi, domenica 4 settembre 2022, l’appuntamento con Melaverde, la trasmissione in onda nel mezzogiorno festivo di Canale 5. Dopo la pausa estiva, il programma condotto come sempre da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto si prepara a fare ritorno con la nuova stagione ricca di servizi inediti. Quali saranno i temi ed i nuovi viaggi in programma per oggi? Scopriamo a seguire con le anticipazioni della nuova puntata di Melaverde e le informazioni sulla visione del programma in streaming e replica.

Melaverde, la puntata di oggi 4 settembre 2022

Questa settimana Melaverde ci introdurrà nel mondo delle erbe officinali e per far questo punterà le sue telecamere in un piccolo comune della provincia torinese dove da sempre si coltiva la menta considerata migliore al mondo e qualcosa come gran parte delle erbe officinali italiane. Per raccontarvi tutto questo conosceremo una cooperativa che ci mostrerà come funzione la coltivazione, vedremo la raccolta di un tempo e quelle di oggi, parleremo di distillazione ed essiccazione, lavorazioni utili per creare oli essenziali e piante essiccate per le industrie dei liquori, dolciarie e farmaceutiche. Incontreremo poi un esperto erborista che ci spiegherà le doti e i benefici di moltissime erbe anche curiose.

I servizi di oggi 4 settembre

Questa domenica le telecamere di Melaverde saliranno in quota per raggiungere l’Alpe Nevel, un pascolo di media montagna incastonato fra le Alpi Orobiche Bergamasche. Inizieremo conoscendo l’alpeggio dove da sempre, vive la tradizionale transumanza grazie a Pierino, storico pastore, che ogni estate porta in quota una mandria di vacche e un gregge di capre.

Scopriremo che la presenza e il presidio dell’uomo nei pascoli è fondamentale perché così si mantiene vivo il territorio, la montagna e la tradizione per poi conoscere un progetto pilota che ha lo scopo di capire quali sono gli interventi concreti che servono per dare un futuro a territori come questo. Parleremo perciò di piano di pascolo, di valorizzazione e di accoglienza, ma anche di nuove generazioni; infatti, sull’Alpe Nevel prendono il via ogni anno alcune iniziative che portano diversi studenti a trascorrere qualche settimana in quota.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 4 settembre 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook