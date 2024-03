Le gesta aggressive di Josh, il fratello di Greta Rossetti, contro Massimiliano Varrese, al termine della finale del Grande Fratello, hanno monopolizzato la giornata odierna, oscurando almeno in parte la vittoria di Perla Vatiero. Spente le telecamere della Casa, infatti, il fratello di Greta ha dato spettacolo arrivando a sfiorare la rissa con l’ex gieffino.

Nello scontro tra Josh e Varrese, il fratello di Greta è arrivato persino a spintonare la fidanzata Monia La Ferrera, con l’intento di allontanarla da quella che sarebbe potuta finire in rissa. Lo spiacevole accaduto è stato ripreso dai presenti ed il triste video è finito in rete, diventando inevitabilmente virale.

Nella giornata di oggi, ad intervenire è stata anche la madre di Monia, Radhia, che si è scagliata contro Massimiliano Varrese ed il suo applauso rivolto alla figlia, nonché ex fidanzata:

Cosa vuol dire questa parola, “brava”? Dobbiamo capire questo uomo cosa dice e come ragiona, le parole che dice e come offende le donne. Offende le donne. Massimiliano è l’uomo messo in questo mondo per offendere le donne. Non è giusto quello che ha fatto e non è giusto quello che ha detto nei confronti di mia figlia. Applaudire e dire “brava, brava”…Io te lo posso dire che è brava perché ti ha pulito la faccia lì dentro. Per questo l’hai applaudita?

Buongiorno ragazzi, sono la mamma di Monia e sono incavolata nera. Non mi è piaciuto quello che ha detto Massimiliano a mia figlia ovvero applaudire e dire “brava, brava Monia“. E’ vero, brava Monia perché ti ha ripulito la faccia dopo tutto quello che è successo con Heidi (Baci, ndr), quello che è successo là dentro, è stata una grande donna Monia, proprio una grande donna. E’ stata in silenzio. Hanno detto tante cose e lei lo ha sempre difeso.

La donna ha proseguito:

Non si fanno queste cose con le donne…Io posso capire i fan e le persone che gli vogliono bene, anche io gli volevo bene…Anche io lo rispettavo, tanto. Lo abbiamo rispettato abbastanza là in televisione con la parte che ha fatto e fuori. Mia figlia non è entrata lì dentro per lui ma è entrata come entrano tutte le persone. Ha fatto il provino come lo fanno tutti, non per lui.

E’ una storia di quindici anni fa ma lei lo ha capito che uomo è lui. Monia è stata grande, una grande donna. Quindi “brava” di che cosa? brava perché ti ha fatto andare fino all’ultima puntata? “Grazie Monia” per come si è comportata con te? Scusate lo sfogo ma non si può più con Massimiliano. Non è una persona che si comporta bene con le donne e io sono dalla parte delle donne e dalla parte di mia figlia.