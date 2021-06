Lorella Cuccarini è stata una delle novità assolute dell’ultima edizione di Amici 20, approdata in Mediaset grazie a Maria De Filippi dopo l’esperienza a La Vita in Diretta accanto ad Alberto Matano, terminata non nel migliore dei modi. Ma quale sarà il suo destino nel talent di Canale 5?

Lorella Cuccarini sarà di nuovo coach ad Amici 21?

Nelle passate ore la conduttrice Lorella Cuccarini si è cimentata nel rispondere alle curiosità dei suoi follower. Alcune domande su Instagram spaziavano erano concentrate in particolare sul personale e sulla richiesta di consigli mentre altre più frivole hanno riguardato anche il mondo della televisione.

La Cuccarini ha replicato ad alcune curiosità ed ha svelato se le piacerebbe tornare ad Amici 21 come coach. In merito però la conduttrice non ha fornito una risposta certa ma si è limitata a dire:

Ci devo pensare un po’ perché è una domanda molto difficile.

Nel corso delle sue Instagram Stories ha anche parlato di Martina Miliddi, svelando se l’ha rivista dopo la fine di Amici 20 ed ha commentato infine Love Island, il programma condotto da Giulia De Lellis, spiegando cosa ne pensa della trasmissione e della giovane influencer. Le sue risposte le trovate nel video in apertura.