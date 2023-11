Greta Rossetti, fidanzata di Mirko Brunetti, ieri sera ha assistito da casa all’ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello. L’ex del gieffino è una nuova concorrente del reality e l’intera puntata è ruotata attorno alla reazione che avrebbe avuto Mirko nel rivedere la ragazza con la quale ha avuto una storia di oltre cinque anni. Nei giorni precedenti, Greta ha fatto di tutto per far arrivare il suo supporto al fidanzato, da interviste a numerose Instagram Stories, ma a quanto pare tutto sarebbe stato vano.

Greta sperava infatti che in puntata venisse fatto vedere al fidanzato Mirko il suo totale supporto, ma ciò non è avvenuto, ed anche quando il gieffino ieri ha mandato un messaggio d’amore alla ragazza, neanche Signorini ha fatto accenno alla Rossetti. Ecco quindi come ha reagito l’ex tentatrice:

Ragazzi mi state scrivendo di far sentire le parole belle che ho detto nei confronti di Mirko, il supporto che ho dato a Mirko. Ragazzi, io l’ho postato, ho fatto le interviste, ho messo il video, ho postato mille storie dove facevo vedere il mio conforto, la mia felicità e il mio essere orgogliosa di lui. Se non lo fanno vedere loro non è colpa mia, io ho fatto intervista video, scritta, mille storie. Se loro non lo fanno vedere io cosa ci posso fare? Io più di questo non posso fare, io sono a casa. Più che dare questi feedback per farli vedere a lui, che posso fare? Comunque, continuo a stare nel mio.

Poco dopo ha quindi aggiunto:

Per dirvi ragazzi io non sto facendo nessun gioco, non sto giocando in nessun modo. Io quello che dovevo fare l’ho fatto. Volevo fare arrivare il mio conforto a Mirko ma se loro non lo fanno vedere non è colpa mia. Quindi non prendetevela a dirmi: ‘Greta ma non stai facendo niente’. Perché io ho fatto tanto questa settimana, se non viene fatto vedere io non posso farci niente. Non prendetevela con me perché io non c’entro. Io non posso fare più niente, più di questo non posso fare.