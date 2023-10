Alda D’Eusanio dimenticherà difficilmente la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Dopo essere stata squalificata senza nemmeno passare dal “via”, la conduttrice si è lamentata più volte del trattamento ricevuto dal reality show.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip si è sfogata tramite le pagine del settimanale Vero ed ha parlato pure di Alfonso Signorini:

Sono stata abbastanza male dopo quello che è accaduto. La verità è che ero depressa perché la cacciata è stata brutta. Mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola con le mie forze. Sto un po’ meglio, però non è stato bello quello che ho passato. Il Gf Vip è stato l’errore più grande della mia vita.

E per quanto riguarda il conduttore, ha svelato:

Se l’ho sentito? Assolutamente no! Alfonso è uno che si schiera sempre dalla parte del vincitore.

La D’Eusanio ha parlato pure della nuova edizione:

Il Grande Fratello aveva davvero oltrepassato il limite ma ci tengo a dire che non è che mettendo una giornalista si salva la situazione. La stessa cosa la fecero con me. Mi pregarono di partecipare dicendomi che avevano bisogno di una giornalista con una certa credibilità e autorevolezza per poter alzare il livello della trasmissione.