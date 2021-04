Francesco Oppini torna a parlare dell’amico Tommaso Zorzi e del suo attuale ruolo in televisione dopo aver vinto il Grande Fratello Vip. Ieri il figlio Alba Parietti è stato ospite del programma “Incontro On The Road” in onda sul canale 163 del digitale terreste.

Secondo ciò che riportano i colleghi de LaNostraTV, Oppini ha svelato cosa ne pensa del ruolo di Tommaso Zorzi opinionista de L’Isola dei Famosi svelando anche in quale ambito lo vedrebbe bene:

Che ne penso di Tommaso come opinionista all’Isola dei Famosi? Per me lui può fare tutto. Io lo preferisco in veste di showman. Potrebbe condurre un programma a livello internazionale tranquillamente, se la cava benissimo con le lingue.

La sua vittoria al GF Vip? Per me meritava in assoluto lui. E’ qualcosa di pazzesco per la mentalità che ha, per quello che propone. Sul discorso sensibilità ci siamo trovati d’accordo subito.