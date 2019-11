Francesco Monte: “Non ho tradito Giulia Salemi!”, ecco perché l’ha lasciata

Francesco Monte ribadisce, ospite a Verissimo con Silvia Toffanin, di non avere tradito Giulia Salemi. “Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti”. L’ex concorrente di Tale e Quale Show, ha voluto fare chiarezza una volta per tutte circa il presunto tradimento.

Francesco Monte: “Giulia Salemi? Non l’ho tradita!”

L’ex tronista di Uomini e Donne aggiunge: “Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e né per lei. Tutto il resto che viene associato a tradimenti o cose del genere, non è vero altrimenti penso che la diretta interessata lo avrebbe detto”.

Oggi invece nella vita di Francesco Monte c’è Isabella De Candia, a proposito della quale ha raccontato: “In amore va tutto bene, sono felicissimo. La mia ragazza si chiama Isabella ed è di Molfetta. Stiamo insieme da quasi 6 mesi. Il suo essere speciale è dato dalla sua estrema normalità”.

L’ex protagonista del GF Vip ai microfoni di Silvia Toffanin racconta: “Da grande voglio fare l’attore, anche se non vorrei vivere per lavorare. Tra dieci anni mi vedo in Puglia, in un bel trullo con un paio di ettari di ulivo e sicuramente dei bambini”.

Il successo di Tale e quale show

Reduce dal successo di Tale e Quale Show, infine, Monte svela: “Sono felice e soddisfatto dell’esperienza a Tale e Quale Show. Mi fa piacere che sia arrivato quello che ho sempre cercato di dire e che veniva distratto dalle vicende della mia vita privata. Più di questo non potevo desiderare”.