Chi è il fidanzato di Giuseppe Giofrè? L’attuale situazione sentimentale

Giuseppe Giofrè, ballerino e coreografo, è uno dei giudici di Amici 2023. Nato il 10 gennaio 1993 a Gioia Tauro, nella provincia di Reggio Calabria, ha una carriera nel mondo dello spettacolo che lo ha portato a vincere la categoria danza nell’undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi: chi è il suo fidanzato?

Giuseppe è apertamente omosessuale. In passato, ha avuto una relazione con il ballerino Adam Vesperman, noto per aver interpretato Billy Elliot nel musical omonimo.

Attualmente, sembra essere single.

Giuseppe si è appassionato alla danza sin da piccolo e ha iniziato a ballare nella sua città natale.

Successivamente, si è trasferito a Reggio Calabria per perfezionare la sua tecnica hip hop e jazz-funk.

La sua partecipazione ad Amici gli ha aperto nuove opportunità nel mondo dello spettacolo e lo ha reso uno dei concorrenti più seguiti della trasmissione.

Giuseppe Giofrè, sempre lontano dalla sua famiglia d’origine per lavoro, ospite di Verissimo si è commosso vedendo le immagini dei suoi genitori:

Per fortuna quest’anno sono riuscito, per la prima volta, a tenere in braccio il mio nipotino più piccolo Enea, quando aveva due mesi.