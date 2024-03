Fedez e la verità su Chiara Ferragni a Belve: ecco in quale puntata la vedremo, i dettagli sull’intervista

Fedez è pronto a fare ritorno in tv, ospite di Francesca Fagnani per la trasmissione Belve. Nei giorni scorsi era stato il settimanale Oggi ad annunciare che la prossima settimana il rapper avrebbe registrato la puntata che lo vedrà protagonista e nella quale “racconterà la sua verità sulla fine dell’amore con la moglie Chiara Ferragni”. Nella giornata odierna, intanto, sono emersi nuovi retroscena e dettagli.

Fedez e la verità su Chiara Ferragni a Belve

In primo luogo, è stato TvBlog a svelare quando vedremo Fedez a Belve. Saranno cinque gli appuntamenti in programma e l’ex di Chiara Ferragni sarà proprio uno dei protagonisti ma a quanto pare non nella prima puntata (che vedrà ospite Matteo Salvini), ma “probabilmente” in quella successiva.

Cosa dobbiamo aspettarci? A quanto pare Fedez è pronto a rivelare i dettagli della fine del matrimonio con l’imprenditrice digitale, dopo l’intervista di quest’ultima a Che tempo che fa e dopo i suoi commenti social in cui lasciava intendere che la responsabilità della crisi non sia stata una sua scelta.

L’AdnKronos ha aggiunto nuovi dettagli, svelando che l’intervista sarà registrata il prossimo 27 marzo ed a quanto pare “non farà scena muta” ma anzi si tratterà di una intervista a tutto tondo e senza filtri che verterà su varie tematiche.

A quanto pare, il rapper è intenzionato a dire tutto ciò “di cui ci sarà bisogno” e sarebbe pronto anche a dire la sua su Chiara Ferragni, dal caso Pandoro e le conseguenze che questo avrebbe avuto sulla sua famiglia, passando per la loro crisi che da settimane riempie le pagine di cronaca rosa.

Secondo l’AdnKronos, “l’obiettivo dell’intervista è di evitare di restare sulla difensiva come fatto da Chiara Ferragni sul Nove”. E questa piccola anticipazione non fa altro che aumentare la curiosità.