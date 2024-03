Fedez torna in tv, precisamente in Rai, e si prepara a svelare la sua verità sulla fine dei Ferragnez e sulla separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Se quest’ultima ha scelto Fabio Fazio e Che tempo che fa, il rapper ha puntato sulla tv pubblica, nonostante i dissapori passati.

Ad intervistare Fedez dopo le ultime vicende personali legate alla rottura con Chiara Ferragni, sarà Francesca Fagnani nella nuova edizione di Belve. Ad anticiparlo è stato Alberto Dandolo al settimanale Oggi. La sua presenza era attesa anche nella precedente edizione, prima però che venisse bloccata l’ospitata.

Era stata la stessa Rai a bloccare la presenza del rapper in Rai dopo i fatti del Primo Maggio. In merito l’ad Roberto Sergio aveva chiarito al Corriere della Sera quali fossero le ragioni dell’esclusione di Fedez tra gli ospiti di Belve:

Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il primo maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno.