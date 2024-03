Fedez e Chiara Ferragni ai titoli di coda: due mosse social che non lasciano dubbi, il gesto del rapper

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez potrebbe rivelarsi più grave del previsto e più difficile da risanare rispetto a quelle avute in passato dalla coppia. Il nuovo segnale arriva in queste ultime ore ed ha a che fare con alcune mosse social messe in atto dal rapper e che evidenziano come ormai il matrimonio con Chiara sia ai titoli di coda.

Fedez e Chiara Ferragni: lui cambia foto profilo e cancella le sorelle della moglie

Un doppio gesto, quello effettuato da Fedez, che non è passato inosservato a molti utenti social. Da una parte il rapper ha deciso di cambiare la sua foto profilo Instagram, seguendo le orme della moglie che già un mese fa aveva fatto lo stesso. Dall’altra ha deciso di cancellare dai contatti alcune delle persone più importanti della vita di Chiara.

Da ieri, dunque, l’immagine social di Fedez è cambiata: non più quella che lo ritraeva con la Ferragni e con i loro due figli Leone e Vittoria, ma una foto in cui appare da solo, con microfono in mano e cappello in testa. Un segnale molto chiaro.

Ma non è tutto: il gesto forse più forte è quello di aver smesso di seguire le sorelle Ferragni, Valentina e Francesca. Una mossa che sarebbe giunta dopo la decisione delle due ragazze di smettere di seguire il rapper proprio dopo il cambio di immagine social. Che sia il preludio di una separazione ormai irreparabile con Chiara?