Fedez e Chiara Ferragni si diffidano a vicenda: ecco perché i figli vengono mostrati di spalle

Fedez avrebbe diffidato Chiara Ferragni. La Stampa ha ricostruito la spinosa separazione dei Ferragnez svelando questo inquietante retroscena legato ai figli mostrati di schiena dopo anni di condivisioni pubbliche.

Fedez e Chiara Ferragni, doppia diffida

Secondo quanto svelato da una fonte “molto vicina alla coppia”, a impedire a Chiara Ferragni di mostrare ancora il volto dei figli su Instagram, sarebbe stata proprio una diffida di Fedez.

Secondo la testata giornalistica, l’imprenditrice digitale non sarebbe “fortemente contraria” dalla decisione presa dall’ex marito.

A quanto pare ci sarebbe anche una seconda diffida, questa volta messa in evidenza da Chiara in vista dell’intervista di Fedez a Belve.

Pare che l’intenzione di Fedez fosse quella di raccontare “tutta la verità sul Pandoro e sulla situazione di coppia, rispondendo in maniera sincera senza fare scena muta”.

Nonostante questo, pare che Federico: “non sarebbe andato lì per fare una puntata contro di lei. Non uno show alla Ilary e Totti, insomma. Tutto nella tutela dei figli”.

Chiara, però, passando dai suoi avvocati, avrebbe chiesto di non essere citata da Fedez che ci teneva a non fare: “Fazio parte due” – in riferimento all’intervista rilasciata dalla Ferragni a Che tempo che fa.

La favola dei Ferragnez è ufficialmente finita.