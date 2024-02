Marco Bellavia difende Beatrice Luzzi nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello andata in onda mercoledì 14 febbraio in occasione di San Valentino. L’ex vippone ha anche attaccato Perla Vatiero, etichettandola come la “capo branco”.

Prima Bellavia ha fatto un tweet sostenendo Beatrice Luzzi e Simona Tagli verso la finale, poi ha aggiunto:

E ancora:

Quindi esce Vittorio perché Giuseppe Anita and co lo hanno nominato e processano Beatrice? Il mondo al contrario è realtà! #GrandeFratello

Già lo scorso settembre, Marco Bellavia intervistato da Tag24, avevo preso le difese di Beatrice:

C’è un nuovo Marco Bellavia dentro la casa: Beatrice Luzzi, che fortunatamente resiste più di me, sta andando avanti. Ne sta passando tante per colpa di quello lì, il “guru” , che gliene sta dicendo di tutti i colori, avendo rispetto zero: primo perché è una donna, una persona e poi anche per la trasmissione. Lei poverina è lì che resiste. Ho visto che si è ricaricata un po’ con l’entrata dei figli. Lei è brava, è forte, sta reagendo.

Ha tutta la casa contro, per me è durata poco, lei invece sta così da giorni. Mi meraviglio che si sia voluto fare un Grande Fratello più pulito, ma dentro ci sono persone che non sono stinchi di santo. C’è chi si professa guru ma poi alla fine si comporta così.