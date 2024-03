L’ex gieffina Daniela Martani, nelle passate ore è stata protagonista di un collegamento con 361Lounge, nel corso del quale ha avuto un acceso scontro con Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti. Poco prima però, la Martani aveva avuto modo di esprimere il suo parere su mamma e figlia e su alcuni concorrenti dell’edizione del Grande Fratello che sta per volgere al termine.

A quanto pare, Daniela Martani rientrerebbe tra i telespettatori del Grande Fratello che non avrebbero affatto gradito l’interferenza di Marcella Bonifacio nella vita della figlia Greta, sfruttando la visibilità di quest’ultima. Nel corso della diretta di 361Magazine, l’ex gieffina ha detto la sua su entrambe:

La mamma di Greta? Terribile… amicizia con lei neanche pagata. Tra l’altro posso dire una cosa brutta? Che la madre di Greta è mia coetanea! Non l’avrei mai detto…Se li porta un po’ male gli anni, nonostante le punture che si fanno lei e la figlia…

Che sia una fake, lei e la figlia, era talmente chiaro che siano così finte da aver costruito tutto questo teatrino per andare in televisione. Anche la storia con Mirko, la storia con Sergio… Avete visto cosa è successo durante le ultime nomination? Quando è stato scelto il preferito per il terzo finalista… La falsità di Greta che chiaramente ha preso dalla madre perché non è che può averla appresa da qualcun altro. Quando Signorini ha chiesto a Greta se le fosse dispiaciuto del voto di Sergio dato a Massimiliano, lei ha detto ‘no, no. Lo capisco ha ragione’. Poi dopo si è incazz*ta come una belva e le ha messo il muso a Sergio. Non so neanche se continueranno questa storia super fake! Non è mai iniziata…

Perché non lo ha detto sul momento che si era stranita? Ha fatto la buonista per forza e poi si è incavolata. A me questi atteggiamenti finti non mi piacciono. O tu sei vera sempre, o non è che in diretta fai la carina.