Perla Vatiero è stata momentaneamente bloccata dal Covid ma molto presto farà il suo ingresso al Grande Fratello nel ruolo di nuova concorrente. Ma cosa pensa Greta Rossetti, attuale fidanzata di Mirko Brunetti, di questa situazione? Ne ha parlato non solo sui social ma anche nella nuova puntata di Casa Chi.

Greta Rossetti anche a Casa Chi ha spiegato che Mirko non dovrebbe affatto preoccuparsi di una sua possibile reazione dopo l’incontro (a distanza) che ha avuto ieri con Perla, sua ex compagna. Greta a quanto pare ha cambiato idea rispetto a quanto ammesso nelle passate settimane, quando aveva ammesso che a suo dire, Mirko sarebbe ancora innamorato della sua ex. Ora avrebbe una nuova idea:

Secondo la Rossetti, la maggior parte degli inquilini della Casa del GF avrebbe manifestato un parere positivo nei confronti di Perla per via delle dichiarazioni della stessa Rossetti verso Angelica. Poi ha svelato se ha paura di un ritorno di fiamma tra Mirko e Perla:

Non ho questa paura, assolutamente! Ad oggi non credo perché in questo mese mi ha dimostrato tanto. Lui è entrato lì che eravamo in forte crisi e io l’ho guardato tutti i giorni, mi ha dimostrato tanto. Ad oggi non penso lui possa tornare indietro sulla sua strada. Anche perché i motivi per cui si sono lasciati non sono io.