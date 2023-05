Daniele Dal Moro toglie il “segui” ad Oriana Marzoli e vuota il sacco

Daniele Dal Moro ha tolto il “segui” ad Oriana Marzoli. Sparite anche le ultime foto di coppia e, tra i motivi della rottura, pare ci sia stato anche l’incontro con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Daniele ieri sera è intervenuto in una room di Twitter dove ha raccontato tutto, nonostante la sua costante voglia di riservatezza e privacy:

Per quanto riguarda le segnalazioni, una utente aveva fatto notare ad Oriana il segui di Daniele ad una giovane:

Quella ragazza di cui parlate l’ho incontrata a Verona, ci conosciamo da anni, ci siamo incrociati e basta. Se vado fuori e c’è qualche ragazza non significa che ci voglio fare qualcosa. Voglio poter vivere una vita normale, se c’è una ragazza che è un’amica non vuol dire che io faccia lo scemo. Se volessi andare con le ragazze, non starei con Oriana.

Poi i veri motivi della rottura:

Io e Oriana abbiamo tante incomprensioni, tante derivano dalle cose che mandate voi. Già non è facile mettere da parte quello che è successo al GF, già non è facile non litigare. Cercare di passare del tempo insieme per me e Oriana non è facile.

Ho litigato anche con Oriana perché ultimamente non mi sono esposto sui social con lei. Io quando sono uscito ho sempre cercato di fare contenuti, foto, per voi, anche se non è nelle mie corde.