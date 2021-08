Chiara Nasti alcune settimane fa aveva deciso di allontanarsi per un periodo dai social per un malessere interno che non la faceva stare bene. Oggi è tornata in pista svelando cosa le è accaduto.

Chiara Nasti torna sui social e svela cosa le è accaduto

Vi sono mancata un pochino? Secondo me c’è a chi sono mancata da morire e a chi non sono mancata per niente, perché sui miei canali non c’è la via di mezzo. O mi amano o mi odiano, questo lo so. Non so neanche da dove partire perché ho passato un periodo di forte stress. Tutto è iniziato con attacchi d’ansia. Non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone. Ho avuto attacchi di panico, sono stata molto giù.

Proprio per questo Chiara Nasti ha deciso di affrontare il problema di petto chiedendo l’aiuto di un mental coach e praticando meditazione:

Mi sono fatta aiutare però non da uno psicologo. Ho fatto tanta meditazione e devo dire che questa cosa mi ha aiutato parecchio perché capire che una persona ha bisogno di aiuto è già un passo importante. Appunto, io mi sono fatta aiutare con la meditazione ed è stato bello perché ci sono pochi momenti in cui riesco a rilassarmi. Oggi penso di essere a buon punto, ma sono partita che stavo veramente male. Dicevo: ‘Oddio proprio a me questa cosa, perché sto così?’. C’erano giorni in cui non avevo voglia di fare niente e di vedere nessuno, neanche prepararmi. Volevo solo stare in pace, tranquilla e rilassata. Sono molto migliorata in questo periodo e mi andava di tornare sui social.