Tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai in corso una guerra senza esclusione di colpi. Dopo l’indiscrezione sulla doppia diffida, che la dice lunga sul rapporto esistente ad oggi tra i Ferragnez, non mancano alcuni gesti social da parte dell’imprenditrice, che sembra prendere posizione contro quello che è ormai il suo ex marito.

Se qualche giorno fa Fedez ha smesso di seguire su Instagram le sorelle Ferragni e la madre di Chiara, oggi a far discutere sarebbero alcune mosse social di quest’ultima, che ha messo like ad alcuni commenti contro il rapper. Ulteriore conferma della separazione in atto tra i due.

I rapporti tra i Ferragnez appaiono tutt’altro che distesi. Lo dimostra un video social che trovate in apertura del nostro articolo, nel quale i due escono separati, ignorandosi, dopo il compleanno del figlio Leone.

Adesso arriva anche il like di Chiara ad un commento contro Fedez:

Chiaretta, non spegnere mai il tuo sorriso, anche se sei stata colpita dalla persona a cui più volte hai teso la mano… i tuoi bambini saranno la tua medicina.

io vi giuro che chiara ferragni inizio a non tollerarla più, bambinate a non finire e questi like contro fedez la rendono ancora più infantile di quello che mostra pic.twitter.com/xKbPAV3if5 — 🌙 (@c4nyonlune) March 22, 2024

Il suo gesto però è stato oggetto di svariate critiche da parte degli utenti, che hanno accusato l’influencer di aver adottato un comportamento poco maturo.

Questa però non sarebbe stata la sola mossa social della Ferragni, che a quanto pare avrebbe iniziato a seguire su Instagram un’ex famosa di Fedez, Giulia Valentina.