Domani, lunedì 27 marzo, andrà in scena la semifinale del GF Vip 7. Da qui la domanda ricorrente degli ultimi giorni: “Chi vince il reality?”. Il quesito è stato posto a quasi tutti gli ex Vipponi, ed anche Wilma Goich ha detto la sua sull’argomento.

Intervistata da Giada De Miceli nel corso di Non succederà più, il suo programma in onda su Radio Radio e ripreso dalle colleghe di IsaeChia.it, Wilma Goich ha espresso il suo parere sui concorrenti che potremo vedere in finale e sul possibile vincitore del GF Vip 7:

Spero solo che vinca Alberto. Chi vince non lo so ma spero Alberto. Mi dispiace che non abbiano mai fatto entrare qualcuno che potesse avere un’amicizia con Alberto. E’ un gran signore, una persona meravigliosa. Lui, Milena e Micol, che è simpatica, anche se si comporta come una ragazzina. Mi sembra esagerato che sia arrivata in finale. Io avevo messo in finale Antonella e Nikita – che purtroppo si è dimostrata sempre la più forte – e Giaele. Nikita sicuramente entrerà in finale, come Tavassi. Non so se potrebbe vincere, è un po’ esagerato. Io non lo vedo vincitore, potrei vedere Giaele e Oriana. Io vorrei Alberto, Oriana e Giaele come probabili vincitori. Non credo che Milena arrivi in finale. Non dimentichiamoci che Alberto è uscito come preferito dal pubblico contro Antonella e Nikita.