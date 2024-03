Chi è Luciana Montò, presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino dopo Belen? Foto e indiscrezioni

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez? Se della showgirl argentina si è sempre saputo di più, l’ex ballerino di Amici è sempre stato molto più discreto per quel che riguarda la sua vita privata. Adesso però spunta il nome della sua nuova presunta compagna, tale Luciana Montò: chi è?

Luciana Montò nuova fidanzata di Stefano De Martino? Il gossip

Nel corso dei mesi sono stati attribuiti a Stefano De Martino diversi flirt, puntualmente smentiti dal conduttore che ha cercato di mantenersi lontano dai riflettori del gossip. A differenza sua, di Belen sappiamo che ha iniziato una frequentazione con Elio Lorenzoni, poi già naufragata, per iniziare un flirt con il cestista Bruno Cerella. Oggi però la Rodriguez si è dichiarata single.

Tornando a Stefano De Martino ed al suo grande riserbo, invece, nelle ultime ore è trapelato un nome, quello di Luciana Montò, la quale è stata considerata la sua nuova fidanzata. Ma qual è il vero rapporto tra Stefano e la ragazza?

A svelarcelo ci ha pensato Gabriele Parpiglia nel corso della puntata di ieri di RTL 102.5, il quale ha anche rivelato qualcosa in più sul conto di Luciana Montà: si tratta di una giovane modella campana, e secondo Parpiglia sarebbe proprio la nuova compagna di De Martino. Ecco le sue parole in merito:

Possiamo rivelare che Stefano De Martino ha una compagna. Guardate lo sguardo di lui! Questa è la foto. Lei si chiama Luciana Montò, è una modella napoletana. Stefano che abbraccia qualcuna così non lo vediamo dai tempi di Belen Rodriguez.

📸 Ve l’avevamo promessa ed eccola qua: la prima foto di #StefanoDeMartino e la nuova compagna@Parpiglia 🔴 SEGUI LA DIRETTA ▶️ https://t.co/iDld1y40ul pic.twitter.com/UhXJXZ79LF — RTL 102.5 (@rtl1025) March 14, 2024

Potrebbe arrivare una nuova smentita anche in questo caso? Per Gabriele Parpiglia, se ciò dovesse accadere si tratterebbe di “una doppia conferma”, come si suol dire in ambito giornalistico.

In realtà una mezza smentita sarebbe già arrivata, come svelano i colleghi di Biccy.it. Tra i commenti, infatti, interviene Il Menestrelloh che scrive: “Ma non è lei la compagna”, e Stefano avrebbe quotato le sue parole.

Nuovi dettagli sul conto di Luciana sono giunti direttamente a Biccy.it. Anthony Festa è stato infatti contattato da un amico della ragazza, presunta fidanzata di Stefano, svelando:

Lei è una mia grande amica, è una nota stylist napoletana e anche proprietaria di uno show room. Luciana è un’amica di Stefano da sei anni. Non so nemmeno perché adesso escano tutti questi articoli, visto che si frequentano da amici da anni e pubblicano le foto sui social. Lei è anche amica di Gilda D’Ambrosio, ecco come si sono conosciuti.

Stefano è quindi ancora sulla piazza?