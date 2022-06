Blanco, la ex fidanzata scopre il suo tradimento e finisce in ospedale: “Ora prendo degli ansiolitici”

Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, intervistata tra le pagine del settimanale DiPiù, ha svelato di essersi sentita male dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato con Martina Valdes, la sua attuale dolce metà.

Blanco, la ex scopre il suo tradimento e finisce in ospedale: “Ora prendo degli ansiolitici”

Ho scoperto che Riccardo, anche se per tutti è Blanco, aveva un’altra attraverso un video che mi hanno girato che ritraeva lui in discoteca baciarsi con un’altra ragazza mai vista prima. Da quel momento nella mia testa un vuoto totale: ricordo solamente di aver avuto un malore e di essere stata soccorsa da mia madre. Per il dolore sono finita in ospedale.

In questo modo inizia lo sfogo dell’ex di Blanco è poi prosegue:

Dopo aver avuto attacchi di panico e ansia ora sto prendendo alcuni ansiolitici e confesso di stare meglio. Meno male al mio fianco ho sempre avuto mia mamma e il mio migliore amico. Quando ho visto Riccardo ho avuto un blocco totale. Non sono in grado di perdonarlo, gli ho voluto davvero bene. Ha ammesso di aver sbagliato e di tenere ancora tanto a me. Capisco anche il momento di stress che sta vivendo però ora devo pensare a me stessa.

Giulia attualmente è single:

Io per ora non ho nessuno e mi va bene così. Quando stavo con Riccardo mi trascuravo, ora voglio pensare a me e volermi più bene. Ho ripreso ad andare in palestra e sono tornata a lavorare in un bar, almeno penso poco a quello che è successo. Se lo amo ancora? Ovvio!