Belen Rodriguez e Bruno Cerella stanno insieme? Lui interviene: ecco come stanno le cose

Cosa c’è davvero tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella? La showgirl argentina negli ultimi giorni è apparsa chiara in merito al suo stato sentimentale. Rispondendo ai suoi follower, infatti, si è detta single, chiudendo così le porte ad ogni gossip sul suo conto. Adesso però a parlare è stato il cestista, in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

Belen Rodriguez e Bruno Cerella: la verità sulla loro frequentazione

In seguito alle indiscrezioni pubblicate sul settimanale specializzato in cronaca rosa, Chi, in tanti si sono domandati cosa ci sia davvero tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella. Adesso a dire la sua è stato proprio quest’ultimo che ha risposto solo in parte alle curiosità degli appassionati di gossip.

Bruno Cerella, giocatore argentino con cittadinanza italiana è intervenuto sulle ultime indiscrezioni relative alla sua sfera privata, tacciandole come mero gossip. E sul rapporto con la showgirl ha precisato:

Le confermo che siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo insieme, ci facciamo grandi risate. Beviamo il mate insieme come tutti gli argentini, ci divertiamo a godere della reciproca compagnia. Solo questo, non avrei altro da aggiungere.

Lo sportivo ha poi aggiunto:

Quando siamo insieme, Belen riesce a farmi uscire dalla mia serietà in fondo, mi fa divertire e mi fa divertire tanto.

A quanto pare, dunque, tra i due ci sarebbe solo una affettuosa amicizia e tanti sorrisi, quelli di cui, a quanto pare, anche la Rodriguez in questo momento avrebbe bisogno.