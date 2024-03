I riflettori del gossip continuano a restare ben accesi sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, infatti, la showgirl argentina aveva voltato pagina iniziando una relazione con Elio Lorenzoni, con il quale sembrava finalmente aver ritrovato la fiducia e la serenità tanto sperate. Le cose però, sarebbero ben presto precipitate.

Da diverso tempo, infatti, dopo aver sfoggiato un bellissimo anello che lasciava ben sperare, Belen avrebbe smesso di postare contenuti insieme a Lorenzoni. Una rottura improvvisa e senza spiegazioni, seguita dai nuovi gossip sul presunto fidanzato di turno. Questa volta i rumors hanno coinvolto un ex flirt della Rodriguez, il giocatore di Basket Bruno Cerella.

Di recente i due sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi con dettagli che lasciavano intravedere una nuova conoscenza in atto. Ma qual è la verità sul loro rapporto? E quale, soprattutto, sullo stato sentimentale della showgirl?

A fare chiarezza ci ha pensato la stessa Belen Rodriguez che ha deciso di rispondere in modo piccato ad alcuni commenti sotto al suo ultimo post su Instagram in cui allegava una sua poesia. Tra i vari commenti, anche quello di una utente che commentava ironica:

Complimenti per le bellissime parola copiate o supervisionate (da Bruno). La fiamma che arde sta ad indicare la passione per la vita o per il genere maschile? Peccato tu non abbia portato Santi in montagna, si sarebbe divertito anche perché c’erano tanti ragazzi come lui.

La showgirl però non si è lasciata scalfire dalla provocazione, replicando:

Ed ancora, un altro utente aveva commentato:

Io se fossi in te avrei cancellato tutti gli uomini a cui hai dato gloria e tanta visibilità e per i quali ti sei presa anche tanta mer*a. E avrei ricominciato da me, da sola. Un ricomincio da me vale 100 volte di più che ripetere gli stessi errori con uomini diversi. Non ti devi vantare e dire che non te ne frega niente dell’opinione pubblica perché non è sintomo di intelligenza fare come i bambini. Con l’età si deve maturare, non il contrario. Tanto dirai che non te ne frega nulla, che fai come vuoi, vivi come vuoi. Ricorda però che hai due figli, sei mamma prima di essere donna.