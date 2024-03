“Beatrice e Perla? Differenza abissale”: ex gieffino contro la vincitrice del Grande Fratello

Perla Vatiero e Beatrice Luzzi sono arrivate insieme alla fine della loro avventura al Grande Fratello, ma alla fine a trionfare, contro ogni aspettativa, è stata proprio la giovane campana entrata in corsa. A sostenerla, il grande esercito di Perletti, che hanno sempre fatto il tifo per il suo amore con Mirko Brunetti.

Giampiero Mughini: la differenza tra Beatrice e Perla

In questi giorni sono stati in tanti ad esprimersi non tanto sulla vittoria di Perla, quanto sul mancato trionfo di Beatrice e tra loro arriva anche il commento di un ex concorrente del Grande Fratello, Giampiero Mughini, che ha letteralmente demolito la vincitrice ufficiale del reality.

Il suo commento arriva attraverso una lunga lettera a Dagospia, nella quale Mughini ha espresso il suo parere in merito all’edizione 2023 del Grande Fratello, sottolineando la sua delusione per l’esito della finale:

Abissale la distanza fra Beatrice e la vincitrice Perla, una ragazza che è figlia della Tv popolare, nel senso che è venuta al mondo televisivo con le puntate di Temptation Island, dove balzava dallo stare in una coppia allo stare in un’altra. Evidentemente quella sua particolare identità le è giovata molto, nel senso che gli ‘habitués’ di quel tipo di trasmissioni hanno versato su di lei i suoi voti, e non certo su Beatrice che è una persona reale e la puoi incontrare su un bus mentre va al lavoro o in una libreria dove sta scegliendo dei regali per i suoi due figli.

In merito ai motivi che avrebbero portato al trionfo di Perla, ha aggiunto: