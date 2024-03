Barbara d’Urso fuori dai palinsesti Rai: “fake news”, la reazione di Mediaset all’intervista a Domenica In

L’arrivo in Rai di Barbara d’Urso, ospite la scorsa domenica da Mara Venier, aveva aperto alla speranza dei suoi numerosi fan di poterla presto rivedere in video. La stessa conduttrice aveva lasciato intendere che l’avremmo presto rivista. Ma dove esattamente?

Barbara d’Urso fuori dai palinsesti Rai: la nota

Dopo le numerose indiscrezioni, pare proprio che non la rivedremo così presto, almeno non in Rai. La smentita ufficiale è giunta nelle passate ore, dopo le voci di LaPresse, Repubblica e l’Ansa che escludevano il ritorno di Barbara nei palinsesti della Rai.

A ribadirlo è stato l’ufficio stampa della tv pubblica, in una nota in cui ha letteralmente smentito le fake news circolanti in merito a possibili avvicendamenti nelle conduzioni. Ecco cosa si legge:

Continuano a rimbalzare ormai con una certa frequenza notizie false sulle conduzioni delle prossime trasmissioni Rai. Dopo aver smentito il ritorno di Barbara D’Urso nei prossimi palinsesti aziendali, adesso leggiamo con stupore di una possibile sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti la domenica pomeriggio. Anche questa è una notizia priva di ogni fondamento. Mara Venier continuerà – conclude la nota – ancora con la sua Domenica In.

Occorre inoltre sottolineare che prima della nota della Rai era stato Dagospia a tornare sull’intervista di Barbara d’Urso a Domenica In, sottolineando come questa avrebbe fatto infuriare e non poco i vertici Mediaset tanto che avrebbe “fatto inc**zare Pier Silvio Berlusconi”. Insomma, se non negli ascolti, sia in Rai che in Mediaset il ritorno di Barbara in tv non sarebbe stato poi così tanto apprezzato. Come avrà reagito alle ultime notizie la conduttrice?

