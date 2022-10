Ascolti TV 8 ottobre: Ballando con le stelle contro Tu si que vales

Ascolti TV 8 ottobre: scontro di “fuoco” tra la prima puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai1 con Milly Carlucci e Tu si que vales trasmesso sull’ammiraglia Mediaset con Maria De Filippi: chi ha avuto la meglio? Ecco i dati auditel del prime time.

Per #BallandoConLeStelle (3,5 milioni con 24,3%) è il miglior debutto in share dal 2011. Si conferma #TuSiQueVales (3,6 milioni con il 25,9%). Quando ci sono in campo le numero uno della tv italiana, Milly Carlucci e Maria De Filippi, c'è sempre da festeggiare. #AscoltiTv

