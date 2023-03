Con la fine della sua esperienza al GF Vip 7, Antonino Spinalbese è tornato alla vita di tutti giorni, dividendosi tra l’adorata figlia avuta dall’ex compagna Belen Rodriguez ed il suo nuovo lavoro. Di cosa si tratta?

Antonino e la nuova professione dopo il GF Vip 7

A svelarlo è stata la pagina social di The Pipol, secondo la quale dopo l’esperienza nel reality di Alfonso Signorini, Antonino si sarebbe lanciato in una avventura lavorativa del tutto inedita che nulla avrebbe a che fare con la sua passata professione da parrucchiere.

A quanto pare l’ex Vippone avrebbe aperto una agenzia di cui farebbe parte lui stesso ed un ex inquilino, ovvero Luca Salatino con la fidanzata Soraya. Ma secondo le indiscrezioni non starebbe andando tutto secondo i suoi piani. Ecco cosa ha fatto sapere in merito The Pipol:

Si chiama Stan Management ed è l’agenzia di talenti di Antonino Spinalbese. Proprio così. L’ex di Belen Rodriguez ed ex gieffino ha aperto l’agenzia dove il primo assistito è proprio Spinalbese (lui stesso ha ritrattato il suo secondo ingresso nella Casa facendo aumentare il suo cachet). Spinalbese, in questo momento cerca nuovi talent. I primi che avrebbe contrattualizzato sarebbero Luca Salatino e la fidanzata Soraya. Poi le sta provando tutte per convincere gli ex gieffini nell’affidarsi alla sua gestione. Ma per ora solo due di picche per l’ex signor Rodriguez!