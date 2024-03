Anita Olivieri e la verità sulla presunta conoscenza con un autore del GF: ecco perché ha esultato per Perla

L’ex gieffina Anita Olivieri è stata ospite di Casa Chi, dove ha avuto modo di parlare della sua esperienza nella spiatissima Casa. Qui ha incontrato Alessio Falsone, mettendo così fine alla sua lunga storia con il fidanzato Edoardo. La loro è ancora una conoscenza in “fase embrionale”, come l’ha definita la stessa Anita.

Anita Olivieri dopo la sua esperienza al Grande Fratello

I piani di Anita, così come quelli di Alessio, prima del loro ingresso nella Casa del Grande Fratello erano evidentemente molto differenti. La Olivieri ha quindi raccontato come è stato il primo impatto fuori dalla “bolla”:

Stiamo cercando di elaborare però è molto bello perché la vita è la vita, il gioco e il gioco ed è bello tornare alla realtà, è stato difficile anche a livello di rapporto. Stiamo cercando di organizzarci perché viviamo in due città diverse però confermo che non era la bolla anzi fuori è anche più forte. Diventa tutto reale e quindi ti prendi le responsabilità delle tue azioni. E’ tanto forte e piano piano stiamo gestendo tutto al meglio, sempre con la testa.

La giovane ex gieffina si è detta comunque molto felice del percorso vissuto nella Casa:

Penso di essere stata molto coerente con i sentimenti e la parte razionale quindi questa è la dimostrazione che a me non conveniva così tanto e magari questa può essere una chiave di lettura del perché sono uscita. Magari non è piaciuto questo comportamento drastico ma non mi sento di giustificarmi penso siano i fatti a parlare. Forse è stata una cosa che è andata anche contro di me, per questo è stata naturale e sincera purtroppo. Io tutto mi immaginavo ma non questo… nella vita mai dire mai. Devo dire che la strategia non è una cosa che si può utilizzare in riferimento a questa situazione perché sarebbe disfunzionale.

Alla fine Anita si è detta comunque felice di essere stata sempre se stessa e di essere uscita molto cresciuta da questa esperienza.

Ma perché Anita ha festeggiato in modo così evidente dopo la vittoria di Perla? L’ex gieffina lo ha spiegato rispondendo alle domande dei fan su Instagram, asserendo di aver sempre sperato che vincesse un veterano e nello specifico Rosy. Dopo l’uscita di quest’ultima però, la sua preferenza è andata direttamente a Perla. E su Beatrice ha aggiunto:

Con Beatrice non ho rapporto quindi non credo di dovermi dilungare. Dunque la mia felicità era dovuta a vari motivi. Vi ricordo che si parla di finale, la fine di un percorso lungo, difficile, pieno di emozioni, tanto da digerire. Mi stavo semplicemente godendo il momento, festeggiando per la fine di tutto ciò che è stato per me il Grande Fratello.

Anita ha anche approfittato per fare chiarezza sull’indiscrezione secondo la quale sarebbe stata “raccomandata” nella Casa per via della sua presunta conoscenza con un autore. In merito l’ex gieffina ha ironicamente commentato su Instagram: