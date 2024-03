Amici 23, spoiler nuova registrazione del 5 marzo: cinque allievi sono andati al serale mentre due cantanti sono state eliminate ma per loro non tutto è perduto! Ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica. Amici 23, spoiler: squadre ufficiali del serale, 2 cantanti eliminate Kia e Nahaze sono state eliminate. Tuttavia, per …

Leggi tutto “Amici 23, spoiler: squadre ufficiali del serale e direttore artistico, 2 cantanti eliminate (con colpo di scena!)”