Alessandro Cattelan: per lui tre ruoli a Sanremo 2025? “Ecco cosa farà”, l’indiscrezione

Reduce dal programma Da vicino nessuno è normale, Alessandro Cattelan ha avuto modo di ribadire ancora una volta la sua bravura nel ruolo del conduttore. Non è un caso che la Rai voglia puntare su di lui anche in occasione del Festival di Sanremo 2025.

Alessandro Cattelan, tre ruoli per Sanremo 2025?

Stando a quanto fa sapere Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, Alessandro Cattelan potrebbe avere non uno bensì tre ruoli importanti in occasione della prossima edizione di Sanremo 2025.

Mancano ancora alcuni mesi all’esordio della kermesse condotta e diretta da Carlo Conti, ma secondo le indiscrezioni, il padrone di casa del Festival starebbe pensando ad un evento dallo spirito corale e che vedrebbe anche la partecipazione di Alessandro Cattelan. Ma in che modo?

Partiamo dalla prima notizia: Conti avrebbe intenzione di chiudere le cinque serate del Festival tra mezzanotte e mezzanotte e mezza, un’ipotesi poco apprezzata sul piano pubblicitario.

Per tale ragione si starebbe pensando di riportare in onda il DopoFestival e Cattelan sarebbe proprio in pole position per la conduzione. Non è tutto. Si legge ancora su Dagospia: