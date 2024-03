Melaverde, puntata oggi 17 marzo 2024: nella Piana di Storo e in Toscana, info streaming

La nuova stagione di Melaverde sta per arrivare, ma nel frattempo oggi, domenica 17 marzo, sarà possibile rivivere una puntata in editing con Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. L’appuntamento è atteso su Canale 5, poco prima di mezzogiorno. Cosa vedremo nella puntata odierna? Quali luoghi saranno raccontati? Scopriamo quali sono le anticipazioni di questa domenica.

Melaverde, la puntata di oggi 17 marzo 2024

Melaverde oggi raggiungerà la Piana di Storo dove negli anni ‘90 un gruppo di coltivatori sceglie di unire le forze. Nasce così una cooperativa che in 30 anni di duro lavoro ha trasformato una valle “difficile” nella terra dell’oro, riportando il suo granoturco, il Nostrano, al suo antico splendore.

La farina gialla di Storo e la sua polenta sono oggi conosciute in tutta Italia, ma negli ultimi anni, Agri90 ha riscoperto un’altra grande tradizione: la coltivazione del grano che restituisce farine bianche macinate a pietra di altissima qualità, segno che oltre all’oro rosso questa terra è pronta per farci conoscere il suo oro bianco. Scopriremo la storia di questa cooperativa e dei suoi soci, conosceremo le nuove coltivazioni del frumento e del grano saraceno e la macinatura a pietra che conferisce a queste farine qualità organolettiche uniche, perfette per fare pizze e piatti dai sapori unici.

Torneremo poi a parlare della farina gialla di Storo e dei suoi prodotti come gallette, biscotti e ricette della tradizione come polente arricchite da ingredienti poveri che servivano per dare la giusta energia per il lavoro nei campi.

I servizi di oggi

Poi Melaverde ci porterà in Toscana, nelle campagne attorno a Pisa per parlarci di una delle più grandi eccellenze gastronomiche di sempre. Conosciuti fin dai tempi più antichi, crescono per anni sotto terra in simbiosi con le piante che li ospitano e non appena sono maturi, sprigionano profumi o sapori unici che li rendono preziosi come diamanti. Inizia così la caccia da parte dei maestri tartufai che grazie all’infallibile fiuto dei loro cani portano alla luce questi frutti della terra preziosissimi: questa settimana parleremo di pregiati tartufi bianchi e neri.

Per fare questo conosceremo una famiglia che da 4 generazioni caccia tartufi pregiati portando avanti una tradizione iniziata nel 1920 dal bisnonno Giuseppe e proseguita fino ad oggi dove è nata una realtà unica che commercializza queste prelibatezze e realizza prodotti particolari a base di tartufo. Andremo a caccia di tartufi, scopriremo le loro caratteristiche e capiremo come utilizzarli al meglio in cucina.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 17 marzo 2024 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde