Grande Fratello 2025, chi sarebbe la prima opinionista ufficiale

Grande Fratello 2025, spunta il nome della possibile opinionista accanto a Simona Ventura

Con l’avvicinarsi della nuova edizione del Grande Fratello, che debutterà ufficialmente il 29 settembre su Canale 5, cominciano a circolare i primi nomi legati al cast del programma. In particolare, nelle ultime ore, il web è in fermento per quello che potrebbe essere il volto scelto come opinionista, accanto alla conduttrice Simona Ventura.

Chi potrebbe affiancare Simona Ventura? Spunta il nome

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, sarebbe stata Alessandra Viero, volto noto del Tg4 e conduttrice di “Quarto Grado”, la prima personalità selezionata per commentare le dinamiche del gioco in studio. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe della seconda giornalista consecutiva scelta per quel ruolo, dopo Cesara Buonamici, che ha ricoperto il medesimo incarico nella precedente edizione.

Al momento, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale né da parte della produzione del reality né da Mediaset. La Viero, in ogni caso, rappresenterebbe una scelta in linea con la nuova direzione editoriale del programma, sempre più orientata a una narrazione più “sobria” e meno trash, in perfetto stile informativo.

Una nuova era per il Grande Fratello

L’edizione 2025 del Grande Fratello segnerà un traguardo importante: i **25 anni dalla prima messa in onda**. Per l’occasione, Mediaset ha deciso di rinnovare il format, riportandolo alle origini. Il cast sarà infatti composto **interamente da concorrenti Nip** (non famosi) e la durata del reality non supererà i **100 giorni**, tornando a un format più contenuto rispetto agli anni passati.

Come Simona Ventura ha scoperto di essere la conduttrice del GF

Simona Ventura, che prende il posto di Alfonso Signorini alla conduzione, ha raccontato in una recente intervista come ha scoperto di essere stata scelta per guidare lo show. Queste le sue parole:

“Dopo aver fatto con piacere l’opinionista a L’Isola dei Famosi, Mediaset mi ha chiamata per un provino. Pensavo fosse per La Fattoria, e invece non era così. Il provino è andato bene e, con mia grande sorpresa, l’editore mi ha chiesto se volessi condurre il Grande Fratello. È stata una gioia immensa”.

Il countdown è ormai iniziato. Mancano poche settimane all’inizio di questa nuova edizione che, tra ritorni al passato e scelte editoriali inedite, promette grandi emozioni.