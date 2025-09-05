Grande Fratello, gli opinionisti che potrebbero ufficializzare

Grande Fratello, ecco chi potrebbe essere opinionista nella nuova edizione condotta da Simona Ventura

La nuova edizione del Grande Fratello è alle porte e già iniziano a circolare indiscrezioni sul possibile cast di opinionisti. Il reality, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 29 settembre, segnerà l’esordio alla conduzione di Simona Ventura, che si prepara a raccogliere l’eredità di un format storico per la TV italiana.

Secondo quanto anticipato, quest’anno il programma dovrebbe tornare alle sue origini. I concorrenti saranno tutti volti non noti al pubblico, completamente lontani dal mondo dello spettacolo e dei social. Anche la durata del programma dovrebbe essere ridotta, con un’edizione che non supererà i 100 giorni. In più, il regolamento sarà più rigido rispetto al passato, e il televoto sarà possibile solo tramite SMS, una scelta che sembra voler riportare il gioco su binari più tradizionali.

In attesa di conoscere il cast ufficiale dei concorrenti, che pare sia già stato definito, l’attenzione si concentra sugli opinionisti. A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, noto per le sue anticipazioni sul mondo del gossip e della televisione. Secondo le sue fonti, sarebbero al vaglio ben quattro coppie possibili.

Gli opinionisti in lizza del Grande Fratello

La prima è quella composta da Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione del reality, e Jessica Morlacchi, cantante e volto noto della TV. Un’altra coppia sarebbe quella formata da Caterina Collovati e Patrizia Groppelli. La terza possibile formazione includerebbe Max Giusti ed Elena Guarnieri. Infine, l’ultima opzione valutata sarebbe la coppia composta da Attilio Romita e Vladimir Luxuria.

Ma non è tutto. Tra le ipotesi in circolazione si fa anche il nome dell’amatissima Veronica Gentili, che potrebbe assumere il ruolo di unica opinionista. Una scelta che, secondo alcuni, potrebbe nascere dal legame di stima e collaborazione già esistente con Simona Ventura.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’annuncio definitivo dovrebbe arrivare a breve, vista la prossimità della data di partenza. Nel frattempo, l’attesa del pubblico cresce, pronta a scoprire come sarà questa nuova versione del Grande Fratello, tra novità, ritorni e possibili sorprese.