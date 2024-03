“Ingrassata e gonfia, dal GF sei peggiorata”, attacco a Giulia Salemi che replica all’hater

Anche Giulia Salemi vittima degli hater. Il mondo social, ormai da qualche tempo è diventato senza controllo. E l’ex Vippona, ormai, lo sa bene, poiché ha avuto modo, in questi anni, di provare sulla sua pelle le reazioni alquanto fuori luogo di alcuni utenti del web. Nonostante i fandom nati in supporto della popolare ed amata influencer, infatti, non mancano le cattiverie che giungono quotidianamente sotto forma di pensieri personali.

Giulia Salemi e l’attacco dell’hater: la sua reazione

Questa volta però, Giulia Salemi non è rimasta in silenzio e di fronte all’ennesimo commento di un hater ha voluto replicare, postando le parole dell’utente e la sua successiva risposta attraverso le Instagram Stories. Il commento in oggetto, come spesso capita, non ha nulla a che fare con la sua professione:

Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure molto più bassa e tozza, perché le gambe gonfie, molto più in carne, ti accorciano tanto la figura. Cioè ricordo l’anno scorso al Gf il fisico più asciutto, slanciato e le gambe super snelle che avevi. Sembravi un’altra rispetto a ora (oltretutto la stylist che avevi al Gf molto più brava di mr. Lollo. Ho visto su Twitter che hanno scritto questa cosa in tanti, quindi è super condivisa. Poi in generale non capisco cosa ti sia successo. Esteticamente parecchio peggiorata, i capelli li stai perdendo tutti. Ma poi la loro qualità è pessima. Aridi, spenti, rovinatissimi. Il viso stranissimo, il contorno occhi pieno di rughe di espressione e borse. Il naso che sembra esserti cresciuto a dismisura. Non so, sei proprio cambiata in peggio. Eri bellissima prima. Bah…

Un commento fuori luogo, che speravo non fosse stato scritto da una donna perché altrimenti sarebbe stato ancora peggio (ed invece…), al quale Giulia Salemi ha voluto replicare cercando, con le sue parole, di fare da monito ad altri utenti intenzionati a lasciare commenti di questo tenore: