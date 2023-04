Quello di Ylenia Carrisi è un giallo rimasto irrisolto dopo quasi 30 anni. Ancora oggi non è chiaro cosa sia successo realmente nel 1994, quando la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power scomparve misteriosamente. “Ho sempre pensato che stesse facendo un viaggio incredibile e fosse diventata una sciamana”, ha dichiarato il fratello Yari, ospite di Verissimo insieme alla madre.

Ylenia Carrisi è viva? Cosa pensa il fratello Yari

Ma dunque, Ylenia Carrisi sarebbe ancora viva? Questa ipotesi sarebbe stata fortemente sentita dalla famiglia, ma Yari avrebbe cambiato idea negli ultimi anni, dopo un viaggio a New Orleans. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

Che idea mi sono fatto? Io fino al 2020 pensavo che fosse da qualche parte in giro. Poi a febbraio 2020, poco prima del Covid, sono andato a New Orleans. Una mia amica mi aveva mandato la foto di un quadro appeso in un museo voodoo, di una donna che assomigliava, era identica a Ylenia. Una volta andato lì ho scoperto che il quadro era stato disegnato molti anni prima, negli anni 60-70, quindi si trattava di qualcun’altro.

Una volta in America però, Yari ha raccontato di aver ripercorso i suoi passi e parlato con delle persone che erano all’epoca coinvolte, e questo avrebbe contribuito a fargli cambiare idea. Il figlio di Al Bano e Romina ha aggiunto:

Io non credevo alla storia della polizia, c’era qualcosa nella storia della ragazza che si gettò nel fiume che non mi convinceva. Il timeline, le informazioni non combaciavano. Io non credevano a qualla storia lì. Poi dopo ho capito che la polizia in realtà era un po’ sbadata all’epoca.

Ad intervenire è stata mamma Romina Power:

Io ancora non credo alla polizia e non credo che sia sbadata ma troppe ragazze spariscono in quella città e non sanno più cosa fare. Io ne parlo ancora al presente, sempre.

Yari, di contro, ne parla in passato ma aggiunge: “Comunque la porta è sempre aperta”. “Ci sono tante persone che spariscono per tanti anni e poi dopo 30 anni vengono ritrovate”, ha concluso Romina Power.