Dopo le precisazioni di Yari e Romina Power anche Al Bano rompe il silenzio e interviene parlando della fake news con protagonista la primogenita Ylenia Carrisi.

Rimango stupito. Non penso proprio che mio figlio abbia detto di aver incontrato Ylenia. Sono dichiarazioni del tutto prive di fondamento. Purtroppo da anni c’è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa vendere i giornali. Vogliamo su questa vicenda essere lasciati in pace.

Romina Power ha espresso la sua amarezza tramite un post su Instagram:

Nel frattempo Yari, raggiunto da AdnKronos, ha svelato di essere a lavoro su un documentario che si occuperà proprio della misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi:

È un programma televisivo di viaggio in memoria di Ylenia. Si chiamerà ‘YariYatry’ che in sanscrito vuol dire amico viaggiatore. Ci sono tanti elementi che ricordano mia sorella, come il viaggio, la spiritualità, il desiderio della scoperta e della purezza.