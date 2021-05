Perché Domenica Live non va in onda? Barbara d’Urso torna a settembre: ecco cosa c’è al suo posto

Perché Domenica Live non va in onda oggi 30 maggio 2021? La stagione televisiva con protagonista Barbara d’Urso si è appena conclusa e anche Pomeriggio 5 è andato in vacanza: tornerà a settembre? Non con tutto.

Perché Domenica Live non va in onda?

Domenica Live oggi non va in onda semplicemente perché il programma è terminato (con molta probabilità per sempre). Ed infatti, le indiscrezioni sul futuro lavorativo di Barbara d’Urso ci parlano di un suo massiccio ridimensionamento.

Mediaset nella prossima stagione televisiva la vede al timone solamente di Pomeriggio 5, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Chiuso Domenica Live e anche Live Non è la d’Urso, probabilmente per via degli ascolti molto bassi (nonostante lei facesse intendere il contrario).

Per riassumere, citiamo un preciso articolo di bufale.net:

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma sono insistenti le voci che vedono Barbara D’Urso lontana dalla conduzione di Domenica Live nei prossimi mesi, complice anche la scelta non sempre felice degli ospiti. La scelta degli ospiti, come è stato notato sui social, spesso e volentieri non ha convinto il pubblico, dando una sorta di impronta “trash” alla trasmissione che ha generato ascolti quasi sempre favorevoli a Mara Venier. L’unico dato chiaro riguarda gli ascolti, con bilanci il lunedì spesso e volentieri poco piacevoli per Barbara D’Urso rispetto a quanto registrato con Domenica In di Mara Venier.

Cosa andrà in onda al suo posto

Cosa andrà in onda al posto di Domenica Live? Secondo la guida TV di Mediaset in programma un lungo pomeriggio all’insegna della soap opera spagnola Il Segreto, che proprio lo scorso venerdì ha trasmesso l’atto finale.

Dalle ore 14.48 alle 18.44 circa, saranno trasmessi ben quattro episodi dell’amatissima soap prima di passare il testimone a Caduta Libera, il quiz game di Gerry Scotti.