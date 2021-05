Lo scorso venerdì pomeriggio sia Uomini e Donne che Pomeriggio 5 hanno salutato il pubblico di Canale 5 per le meritate ferie di fine stagione. Da oggi, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset cambia la programmazione: vediamo in che modo.

Uomini e Donne e Pomeriggio 5 non vanno in onda: cambio programmazione estivo

Maria De Filippi e Barbara d’Urso torneranno con i rispettivi format da settembre 2021. In attesa, il palinsesto della rete ammiraglia di Casa Mediaset propone delle novità con protagonista Can Yaman, amatissimo dal pubblico italiano.

Dopo Beautiful e Una Vita dalle 14.45 al posto di Uomini e Donne andrà verranno trasmesse due soap opera turche: Mr Wrong – Lezioni d’amore e Love in in the air (dalle 15.30).

Alle 16.30, solamente per questa settimana, spazio per il daytime de L’Isola dei Famosi e successivamente verrà trasmesso un film romantico.

Amici e amiche è arrivato il momento. Siamo a fine maggio e come l’anno scorso Pomeriggio Cinque prende una pausa estiva. Ritorniamo ovviamente i primi giorni di settembre e come ogni anno io vi saluto con tutti coloro che lavorano insieme a me, giornalisti, redattori, la regia, tutti. Ciao ragazzi, grazie. Siete fondamentali, vi amo.

Torniamo come sempre fortissimi e unitissimi a Pomeriggio Cinque i primi di settembre. Ringrazio tutti per l’amore che ci avete dimostrato. Ricordatevi che il mio cuore è prima dei miei due figli e subito dopo, per tutta la vita, vostro. Non dimenticatelo mai.