La rivoluzione Twitter di Elon Musk è ufficialmente iniziata e da poche ore il social dell’uccellino azzurro ha iniziato a rimuovere le spunte blu finora attribuite agli account verificati per gli utenti che non hanno sottoscritto il servizio a pagamento da 84 dollari l’anno per mantenerla. A farne le spese sono stati numerosi Vip, che oggi hanno reagito in modo più o meno goliardico sul medesimo social.

Twitter, via la spunta blu anche ai Vip

Tanti Vip italiani nelle ultime ore si sono ritrovati senza la spunta blu su Twitter. Da alcuni ex protagonisti del GF Vip a volti noti del piccolo schermo come Fiorello, Antonella Clerici, Barbara d’Urso e Alberto Matano, sono tanti coloro che hanno reagito a questo piccolo, ma evidentemente importante cambiamento.

Alcuni Vip hanno così deciso di sostituire la spunta blu con una emoji. Fiorello, ad esempio, ha optato per un dito medio. A VivaRai2 ha così commentato la notizia:

Mi hanno levato la spunta blu. C’è un dito medio ora, l’ho messo io per protesta. Elon basta, io non ti pagherò. Tutti i personaggi pubblici hanno la spunta blu, l’hanno tolta anche al Papa. Elon su*a!

Mi hai tolto la spunta !

Che tu sia maledetto Elon…

Mi ha spuntato la minchia.Sappilo! — Rosario Fiorello🖕 (@Fiorello) April 21, 2023

È sparita la spunta blu? @Fiorello non ci sta e da #VivaRai2 partono messaggi per #ElonMusk: pic.twitter.com/4s7xO3eCHM — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) April 21, 2023

Non si sono fatte attendere le reazioni da parte di alcuni volti del piccolo schermo e non solo:

Buongiorno a tutti con la mia nuova spunta #colcuore❤️

Bye bye Elon Musk 👋#Spuntablu — Barbara d’Urso ♥️ (@carmelitadurso) April 21, 2023

Io ho messo la ⭐️ — Antonella Clerici⭐️ (@antoclerici) April 21, 2023

E poi anche del GF Vip, con una reazione controcorrente da parte di Stefania Orlando:

Ciao spunta blu reale è stato bello 💸 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) April 21, 2023

Io comunque non ho mai richiesto la #spuntablu perché non me ne è mai fregato nulla, così giusto per dire! pic.twitter.com/VKFLQaqqlT — Stefania Orlando (@stefyorlando) April 21, 2023

Perché il Papa Francesco ha la spunta grigia?

A farne le spese, perdendo la famigerata spunta blu è stato persino Papa Francesco. Ma non è il solo leader religioso senza il riconoscimento di Twitter. Anche il patriarca di Mosca Kirill e il leader supremo iraniano Khamenei si sono ritrovati senza. Ha mantenuto il segno distintivo il Dalai Lama.

Papa Francesco, tuttavia, continua ad avere una spunta di colore grigio. Il motivo è da ricercare nel fatto che l’account del Pontefice è comunque verificato trattandosi di un profilo governativo, come spiegato dallo stesso social network.