E’ stato uno scontro durissimo e senza esclusioni di colpi, quello che ha visto protagonista Teresanna Pugliese contro Armando Incarnato nella puntata di ieri di Uomini e Donne e che ha concluso la settimana all’insegna del dating show di Maria De Filippi. L’opinionista ed ex volto storico della trasmissione non ha condiviso il comportamento del cavaliere del trono over, esprimendo il suo punto di vista.

Teresanna Pugliese contro Armando Incarnato

Tra i protagonisti dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Armando Incarnato nell’appuntamento di ieri si è guadagnato un’ampia parentesi. Il cavaliere ha litigato con Gloria, la dama che sta conoscendo, accusandola di poca coerenza. La donna alla fine ha deciso di interrompere la loro conoscenza.

Proprio in questo frangente, Teresanna Pugliese, nel ruolo di opinionista al fianco degli storici volti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha voluto esprimere il suo punto di vista contro Armando con il quale ha battibeccato:

Armando a me non piace proprio. Hai toccato un livello bassissimo nei confronti di una donna. Non puoi giudicarla! Non era necessario andare nei dettagli. La situazione non determina la condizione, non rivolgerti a me così! Non denigrare il napoletano!

Così Teresanna ha demolito Incarnato in riferimento alle parole del cavaliere sulle presunte carezze e sui baci scambiati con la dama Gloria.

Tra i due la tensione è salita alle stelle fino a quando Teresanna ha aggiunto, contro il cavaliere:

Mi dispiace per le donne che escono con te, io non uscirei mai con te. Stai da 5 anni qua dentro, sei l’ultimo che può giudicare chi prende in giro e chi no. Sei un egocentrico!