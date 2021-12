Oroscopo Paolo Fox Natale 2021: come sarà la settimana dedicata alla feste per tutti i segni dello zodiaco? Scopriamo cosa dicono le stelle per quanto riguarda il 24, 25 e 26 dicembre.

Oroscopo Paolo Fox Natale 2021: le stelle segno per segno

Oroscopo di tutti i segni zodiacali ci giunge dai colleghi di Leggo.it che l’hanno accuratamente estrapolato in base alle previsioni dei tre giorni dedicati alle festività natalizie prima di Capodanno.

Ecco i primi quattro segni:

Ariete – Il Natale sarà un ottimo momento per i single proprio perché potranno fare nuovi incontri e lasciarsi andare all’amore. Ma Natale è anche famiglia e riunioni con i parenti, in questo caso sarete però meno tolleranti, il consiglio è di cercare di evitare discussioni e tensioni.

Toro – Natale sarà un buon momento per lasciarvi andare alla passione per via della condizione planetaria favorevole, la fine dell’anno sarà in forte ripresa.

Gemelli – Saranno festività all’insegna del nervosismo che potrebbe anche portare qualche tensione sul lavoro. In generale saranno giornate faticose anche in famiglia, abbiate cura delle vostre finanze.

Cancro – Se avete il desiderio di mettere su famiglia, l’oroscopo per il nuovo anno sarà particolarmente favorevole sotto questo punto di vista. Dovrete cercare di superare alcune paure e incertezze e fate attenzione alle distrazioni proprio nei giorni di festività natalizie.

Oroscopo 2021, altri quattro segni

Leone – Nel corso delle vacanze natalizie cercate di fare chiarezza in amore e se necessario tagliate anche dei rami secchi in previsione di un rinnovamento che avverrà nel nuovo anno.

Vergine – In amore chiedete chiarezza, ma in generale le vacanze di Natale trascorreranno in modo sereno e piacevole. Saranno un preludio alle tante belle novità in arrivo con il 2022.

Bilancia – I rapporti più forti saranno messi in difficoltà proprio durante il periodo delle festività natalizie. Cercate di mantenere la calma con il partner perché potrebbero esserci delle discussioni da affrontare.

Scorpione – Il Natale porta i primi assaggi di serenità, quella che arriverà con il nuovo anno. Dopo due anni difficili trascorrerete delle festività in modo sereno, ma fate attenzione alla salute e a non esagerare con il cibo tra cenoni e pranzi.

Gli ultimi quattro segni: le previsioni di Paolo Fox

Sagittario – Alcuni potrebbero dover lavorare nel periodo natalizio e potreste dover curare degli affari particolarmente importanti e delicati. In generale Natale 2021 per i nati sotto il segno del Sagittario sarà un po’ sottotono mentre Capodanno promette decisamente meglio.

Capricorno – L’anno si chiuderà molto bene con la bellezza di quattro pianeti nel segno zodiacale: Urano, Venere, Plutone e Mercurio. Anche il Sole entrerà nel tuo segno a partire dal 21 del mese di dicembre 2021. Sarà un Natale positivo per l’amore ma cercate di non strafare sulla salute.

Acquario – Ci sarà una sorta di resoconto in amore e il bilancio definitivo sarà comunque a vostro favore. Proprio sotto Natale potrebbero sbloccarsi questioni legali in sospeso, in generale godrete di un’atmosfera piacevole.

Pesci – Natale sarà un periodo che vi inviterà a riflettere, ma potrete gettare le basi per progetti che andranno sicuramente bene nel corso del 2022.

Voi che segno siete?