Meghan Markle ed Harry saranno chiamati a fronteggiare un nuovo possibile grattacapo? Questo il quesito dopo la notizia della partecipazione del fratello di lei, Thomas Marke Jr. al GF Vip in Australia. Stando alle indiscrezioni trapelate dal The Sun, pare proprio che il fratellastro dell’ex attrice sia prossimo a partecipare al reality, al punto da essere già in quarantena a Sidney.

Meghan Markle e Harry, il fratello di lei concorrente del GF Vip in Australia

La partecipazione di Thomas Marke Jr. al GF Vip australiano potrebbe contribuire ad eventuali rivelazioni dannose a scapito della sorella Meghan e del marito Harry, dopo le sue esternazioni rese qualche mese fa da Barbara d’Urso nell’ormai inesistente Live Non è la d’Urso.

Per il Grande Fratello Vip australiano la sua presenza rappresenta chiaramente un vero e proprio colpaccio ma è auspicabile al tempo stesso l’arrivo di possibili diffide da parte dell’ex coppia reale. Meghan Markle, infatti non avrebbe alcun rapporto né con il padre Thomas né con i due fratellastri, Thomas jr. e Samantha.

Durante l’intervista a Barbara d’Urso, il futuro gieffino aveva criticato l’intervista a Oprah Winfrey da parte della sorella e di Harry asserendo:

Credo che tutta quell’intervista sia stata una produzione hollywoodiana, quasi preregistrata direi, e provata più e più volte. Non vedo molto di lei in tutta questa intervista. Per non parlare della tempistica sbagliatissima, visto che il nonno del principe, Filippo, è in un periodo difficile ed è stato molto egoista da parte loro. Questo mi ricorda ciò che è successo due giorni prima del loro matrimonio, quando mio padre ha avuto un infarto. Non ci sono state chiamate, neanche un messaggio. Non si è accertata delle condizioni di suo padre. Potevano fermare l’intervista e mandarla più avanti, perché la salute del nonno era la cosa più importante.

E parlando delle accuse di razzismo aveva sbugiardato Meghan asserendo: