In questi giorni sono numerose le indiscrezioni sui protagonisti reali a partire dai due fratelli William ed Harry. I due erano tornati a parlarsi proprio in occasione dei funerali del nonno, il principe Filippo, ma forse non è andato come in tanti avevano sperato.

William e Harry: pace lontanissima?

La tregua tra i due fratelli William ed Harry appare purtroppo lontana e solo in questi giorni emergono ulteriori retroscena del loro incontro in occasione del funerale di Filippo che non lasciano presagire nulla di buono.

Secondo Robert Lacey William ed Harry non si sarebbero per nulla riappacificati dopo la morte del nonno. Lo stesso autore di “Battle of Brothers”, citato dal Daily mail, rivela: “[William e Harry] hanno litigato ferocemente”.

Dopo i funerali i due fratelli avrebbe avuto una conversazione apparentemente tranquilla all’esterno della St. George’s Chapel. Quando però sono arrivati al Castello di Windsor sarebbe tutto crollato:

Hanno subito iniziato a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose.

Secondo l’esperto, dunque, sarebbero volate parole grosse e William avrebbe pronunciato la rabbiosa frase riferita a Meghan:

Quella dannata donna è stata spietata con il mio staff.

Ad aggiungere ulteriori dettagli, anche il biografo Hugo Vickers che all’Express ha spiegato: